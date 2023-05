Medef-Confindustria, 'serve politica industriale Ue forte'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - I presidenti di Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, e Confindustria, Carlo Bonomi, hanno riaffermato "la determinazione nel proseguire e rafforzare la loro collaborazione nel solco del Trattato del Quirinale e hanno richiamato l'attenzione sull'importanza di una politica industriale europea forte ed efficace" in occasione del quinto Forum Economico franco-italiano.

"Al centro dei lavori la competitività del tessuto industriale rispetto al nuovo scenario geopolitico, il supporto agli investimenti necessari alle transizioni e il contributo dell'asse industriale italo-francese per un'economia europea più solida", si legga in una nota. Una dichiarazione congiunta firmata dai due presidenti indica, tra i principali punti: avviare rapidamente un'ambiziosa riforma del mercato elettrico; prevenire gli effetti distorsivi degli aiuti di Stato sul mercato interno; sostenere il pieno utilizzo degli strumenti di difesa commerciale; istituire un Fondo per la sovranità europea a supporto della capacità produttiva industriale; semplificare il quadro normativo europeo anche attraverso studi di impatto sulle pmi per ogni nuova legislazione. (ANSA).