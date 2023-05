Medef-Confindustria, 'serve politica industriale Ue forte' (2)

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nella dichiarazione congiunta, Confindustria e Medef chiedono inoltre che la proposta su imballaggi e rifiuti da imballaggi tenga conto degli investimenti sostenuti dalle imprese nella riciclabilita' dei prodotti, evitando di fissare target sugli strumenti oltre che sui risultati" e si schierano contro la proposta euro 7 per le vetture.

Euro 7, vi si legge, "arriva dopo la nuova legislazione sulle emissioni di Co2 di automobili e furgoni, per effetto della quale la maggior parte delle emissioni di scarico residue provenienti dalle nuove automobili scomparirà". "Tenuto conto dell'impatto che già deriverà da questo nuovo regolamento, l'imposizione di nuovi limiti, eccessivamente severi, per tutti i tipi di veicoli, metterà le imprese in una situazione insostenibile; lo stesso vale per l'imposizione di limiti aggiuntivi per le emissioni di freni e pneumatici", continua il testo. "A nostro avviso - conclude - la proposta deve innanzitutto prendere adeguatamente in considerazione le condizioni attuali di produzione e di mercato, limitare gli obiettivi e le scadenze e allineare gli standard ai metodi di collaudo definiti a livello internazionale".

"Medef e Confindustria - concludono i presidenti, Geoffroy Roux de Bézieux e Carlo Bonomi - sono determinate a sostenere un dialogo permanente tra tutti gli attori economici francesi e italiani. Le nostre imprese sono pronte ad adattarsi alle nuove sfide dei nostri tempi e a contribuire a una visione rinnovata dell'Europa". Confindustria e Medef sottolineano che continueranno a collaborare sulle questioni affrontate in questa dichiarazione congiunta, anche all'interno di Businesseurope e in occasione del prossimo forum trilaterale Medef-Confindustria-Bdi che si terra' a settembre a Berlino.

(ANSA).