Maltempo: in Romagna due vicepresidenti di Confindustria

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Visita in Romagna, in alcune delle zone industriali colpite dall'alluvione, da parte dei vicepresidenti di Confindustria, Alberto Marenghi, delegato a organizzazione sviluppo e marketing, e Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria nazionale e responsabile del Programma Gestione Emergenze di Confindustria. In particolare i due esponenti dell'associazione hanno visitato Fornace Zarattini, Bagnacavallo, Castel Bolognese e Forlì, dove hanno incontrato imprenditori e imprenditrici di ogni settore e i loro collaboratori.

"In queste giornate convulse, siamo orgogliosi di poter mostrare la fierezza e il piglio della nostra terra e delle sue persone, la contagiosa voglia di rialzarsi e ripartire - afferma in una nota il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - anche nelle circostanze più difficili, in pochissimi giorni si è tornati all'operatività e chi non ha subìto danni, con grandissimo spirito di servizio si è messo a disposizione dei colleghi offrendo braccia e mezzi a chi è ancora sott'acqua o nel fango".

Alla luce di quanto accaduto, osserva Baroni, "la priorità è quella di rimettere in moto le imprese delle zone colpite.

Dobbiamo aiutarle e non perdere clienti e commesse per ridare un futuro all'economia e all'occupazione di questi territori. Lo stiamo facendo come Confindustria ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti gli attori economici ed istituzionali".

Come associazione, argomenta "siamo vicini a tutte le persone colpite, e a Confindustria Romagna. Nella enorme difficoltà di questa fase, la grande rete di Confindustria mostra la sua vera anima: sono tantissime le imprese che da subito si sono messe a disposizione con i loro beni e servizi, con le loro persone. La raccolta fondi nazionale attivata con le altre sigle sindacali è un primo segnale, e stiamo attivando le altre leve. Teniamo alta l'interlocuzione con la politica e le istituzioni", conclude. (ANSA).