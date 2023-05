Leo, Ia per un nuovo rapporto tra fisco e contribuente

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "L'intelligenza artificiale è la nostra sfida. Noi abbiamo tanti elementi, banche dati interoperabili, fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, anche l'intelligenza artificiale potrà rappresentare un elemento per avviare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a margine di un incontro sulla riforma fiscale nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

"Tutto da fare - aggiunge - in via preventiva, senza colpire il contribuente con atti di accertamento. Sul fronte della privacy stiamo dialogando con l'autorità". (ANSA).