Fisco: Upb, 'rischio per i conti con copertura a deficit'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Non viene esplicitamente escluso che i decreti attuativi possano essere finanziati anche ricorrendo all'indebitamento netto". Ma questa è "una modalità di finanziamento inappropriata per le conseguenze negative che essa determinerebbe sull'equilibrio dei conti pubblici e sulla loro sostenibilità nel medio-lungo termine". Lo segnala l'Ufficio parlamentare di bilancio nella memoria sul ddl delega per la riforma fiscale.

"Il disegno di legge delega prospetta interventi di riduzione del prelievo e solo nel caso dell'abolizione dell'Irap fornisce indicazioni su come recuperare le risorse che verrebbero meno.

Per il resto fa riferimento ai risultati dell'attività di contrasto dell'evasione e della razionalizzazione e riduzione delle spese fiscali oltre che a nuove risorse da individuare nel tempo. Con riferimento alle spese fiscali, tuttavia, il ddl si limita a indicare quelle che andrebbero preservate per le loro particolari finalità (tutela della famiglia, della casa, della salute, dell'istruzione, del miglioramento dell'efficienza energetica e del rischio sismico), che ne rappresentano una parte considerevole", osserva l'Upb, che sottolinea: "il ricorso all'indebitamento netto, non esplicitamente escluso nel ddl, comporterebbe conseguenze negative per l'equilibrio dei conti pubblici e la sostenibilità nel medio-lungo termine".

Nel documento si puntualizza come i margini di bilancio emersi con il Def 2023, pari a 4,1 miliardi, "si riferiscono al solo 2024 e pertanto non rappresentano una fonte permanente di copertura finanziaria". Inoltre, "considerati i principi generali fissati dal ddl delega - prevalentemente diretti alla riduzione del carico tributario - e l'indicazione espressa che la pressione fiscale non possa aumentare rispetto a quella risultante a legislazione vigente, i margini per recuperare risorse attraverso la ricomposizione del prelievo risultano limitati". (ANSA).