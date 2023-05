Fisco: Upb, bene gradualità ma espone a rischi sull'equità

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "La gradualità del percorso di riforma se, da un lato, appare prudente ai fini del reperimento di adeguate coperture e utile a consentire ai contribuenti e all'Amministrazione l'adattamento ai nuovi istituti, dall'altro, espone al rischio che un'applicazione parziale degli interventi previsti renda il sistema ancora più frammentario di quello vigente e con maggiori criticità dal punto di vista dell'equità e dell'efficienza". Lo rileva l'Ufficio parlamentare di bilancio nella memoria che la presidente Lilia Cavallari ha trasmesso alla Commissione Finanze della Camera sul ddl delega per la riforma fiscale.

"A questo proposito, appaiono particolarmente problematici: l'ampliamento e l'introduzione di nuovi regimi speciali, come nel caso dei redditi agrari e della flat tax incrementale per i redditi da lavoro dipendente; l'ulteriore compressione del perimetro della progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come nel caso dell'applicazione della cedolare secca anche alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo; l'assenza di indicazioni su una possibile futura omogeneizzazione delle diverse aliquote di imposta o di un loro coordinamento", si aggiunge. (ANSA).