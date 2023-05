Equo compenso, per i commercialisti vada anche ai praticanti

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "Approvata la legge sull'equo compenso" per le prestazioni professionali (entrata in vigore il 20 maggio scorso, ndr), occorre che ci sia "un equo corrispettivo anche per i praticanti di studio". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, dal palco del Festival dell'economia di Trento che, a seguire, precisa pure in cosa consisterà il progetto formativo, annunciato stamani, che verrà avviato presto con il contributo della Cassa dottori commercialisti (Cdc): si tratterà, spiega il vertice della categoria, di un'iniziativa "rivolta agli iscritti all'Ordine", che avrà "prima una fase di informazione ed orientamento nelle università" e, a seguire, la Cassa previdenziale "finanzierà il progetto con delle borse di studio", afferma de Nuccio. (ANSA).