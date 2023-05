Ddl Fisco: Salvini, emendamenti della Lega di buonsenso

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Dalla cancellazione del superbollo auto all'estensione della flat tax: la Lega ha presentato emendamenti alla delega per la riforma fiscale di buonsenso e in linea col programma elettorale. Avanti, come sul nuovo Codice degli Appalti che velocizza i lavori, i nuovi cantieri aperti da Nord a Sud, il Ponte sullo Stretto. Si può fare". Così Matteo Salvini. (ANSA).