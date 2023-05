Coop sociali a rischio, 'Asl Cagliari non proroga servizi'

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Le cooperative sociali che fanno riferimento a Legacoop, Confcooperative e Agci hanno inviato una richiesta di incontro urgente alla Regione per affrontare l'emergenza legata alla gestione dei servizi residenziali e semi residenziali.

Nella lettera, firmata da Andrea Pianu, Angelo Loi e Antonello Pili, viene ricordato che "sono passati 20 giorni" dall'invio della nota con la quale denunciavano "la grave situazione di incertezza sulle sorti dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, a titolarità delle Asl di Cagliari, Sanluri, Oristano e Lanusei".

"In queste settimane abbiamo percepito un silenzio preoccupante e assordante ri-spetto ai problemi da noi sollevati - si legge nella missiva - L'unica risposta formale che aiuta a fare ufficialmente chiarezza sulla situazione è arrivata da parte di Ares lo scorso 17 maggio e dalla quale apprendiamo che per i servizi di competenza delle Asl di Oristano, Medio Campidano, Gallura e Ogliastra si sono definiti gli atti che consentono una proroga delle attività fino al prossimo 31 dicembre 2023. Invece, leggiamo che in relazione ai servizi di competenza della Asl Cagliari: Ares, dopo diversi solleciti, ha ricevuto comunicazione formale circa l'intendimento da parte della direzione generale di non procedere alla richiesta di rinnovo dei vari servizi erogati nel territorio di competenza.

Per le vie brevi . scrivono ancora - la direzione Asl n. 8 ha peraltro comunicato la volontà di procedere autonomamente con altra modalità di gestione dei servizi". (ANSA).