Confcooperative: i servizi contro il dissesto idrogeologico

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "La lotta al dissesto idrogeologico non la si fa solo con la costruzione di opere contro le alluvioni e le calamità. La lotta contro il dissesto idrogeologico la si fa investendo sui servizi all'abitare e al vivere su quei territori. Il Pnrr su questo versante deve fare certamente di più". Lo ha detto Marco Venturelli, segretario generale di Confcooperative, in occasione del Festival dell'economia di Trento.

Sul Pnrr, ha aggiunto Venturelli, "ci saremmo aspettati che questo coinvolgimento delle parti sociali fosse data come linea di indirizzo alle amministrazioni territoriali e regionali.

Invece, senza indirizzo, sono state più le ombre che le luci.

Con le parti sociali siamo in grado di leggere maggiormente i bisogni, di legare maggiormente i bandi ai fabbisogni rilevati".

