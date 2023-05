Commercialisti, 'presto progetto formativo nelle università'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Le università "sono il vivaio delle professioni" e, partendo da tale presupposto, "nei giorni scorsi ho incontrato il collega presidente della Cassa dottori commercialisti (Cdc) Stefano Distilli, con cui, dopo esserci confrontati su cosa fare per incrementare l'attrattività della nostra professione, abbiamo raggiunto un'intesa", pertanto "partirà a stretto giro un percorso per una formazione chiara e specifica" negli atenei, finalizzato a "far capire agli studenti cosa fa il commercialista". Ad esprimersi così il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, durante un dibattito al Festival dell'economia di Trento, aggiungendo che l'iniziativa includerà anche "la disponibilità degli studi ad accogliere gli studenti".

Poco prima di de Nuccio, la numero uno dell'Ordine dei commercialisti di Trento Raffaella Ferrai ha parlato dell'esempio dell'università della sua città, laddove nella facoltà di Economia è avvenuta la "revisione di un corso di laurea, che partirà in autunno, per formare i professionisti aziendalisti", con l'obiettivo, ha precisato, di "supportare le scelte fondamentali dell'impresa per la sua crescita. Il nostro ruolo - ha scandito ancora Ferrai - è stato, nel tempo, depresso dal proliferare degli adempimenti". E, all'interno del corso accademico, ha concluso, "stiamo anche strutturando un percorso nel quale alcuni colleghi possano portare agli studenti le loro testimonianze" professionali, per raccontare al meglio le caratteristiche dell'attività svolta dagli esponenti della categoria economico-giuridica. (ANSA).