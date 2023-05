Cassa dottori commercialisti, 'nuovo corso nelle università'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Termina oggi la prima edizione di "Fare i conti con il Futuro", il progetto di formazione universitaria su cultura previdenziale e libera professione, avviato dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc), l'Ente di previdenza e assistenza della categoria, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive della facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma.

E, recita una nota, la Cassa "si pone come obiettivo quello di promuovere una nuova edizione dell'iniziativa per il prossimo anno accademico, estendendo l'iniziativa ad altri atenei italiani.

"Siamo veramente soddisfatti per i risultati raggiunti con questa prima edizione del progetto di formazione universitaria" nella Capitale, e "ci impegniamo a supportare la crescita culturale e professionale della categoria, introducendo diverse iniziative di welfare legate alla formazione degli iscritti e dei loro familiari", afferma il presidente Stefano Distilli.

I tre seminari di didattica partecipata, termina la nota, sono stati un'occasione per informare i giovani sul loro futuro previdenziale e confrontarsi sull'evoluzione dell'attuale contesto professionale e sulle risposte che gli strumenti e i meccanismi della previdenza e del welfare possono offrire ai lavoratori e ai professionisti di domani. (ANSA).