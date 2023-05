Assopopolari, 'alle pmi due terzi dei prestiti e raccolta'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Circa il 66% dei finanziamenti e della raccolta delle banche popolari in Italia si concentra nelle aree delle piccole e medie imprese manifatturiere, nelle aree agricole e in quelle turistiche. E' quanto emerge dallo studio 'Banche Popolari e Pmi' pubblicato dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari riguardante il rapporto tra il sistema creditizio ed il tessuto produttivo del Paese.

Il risultato, spiega lo studio, "è il frutto di una prossimità e di un radicamento territoriale molto forte proprio nelle aree dove le economie locali esprimono la loro dinamicità, assicurando la loro preziosa opera grazie ad una quota di mercato degli sportelli di quasi il 16%. Un legame confermato anche dalla crescita negli ultimi anni sia della raccolta (+12%) sia degli impieghi (+3%)".

Per il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno, "La nuova pubblicazione sottolinea come il ruolo delle Banche Popolari nel nostro Paese sia oggi ancora più essenziale che in passato e come possa contribuire in misura decisiva ad affrontare, in una fase ancora caratterizzata dall'incertezza, le possibili opportunità che si prospetteranno nei prossimi mesi in un contesto economico in rapida evoluzione e trasformazione". (ANSA).