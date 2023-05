Alleanza tra Confartigianato e Tiktok, vetrina dei mestieri

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Confartigianato e TikTok annunciano una collaborazione per offrire offrire agli artigiani italiani la possibilità di utilizzare la piattaforma come vetrina virtuale in cui raccontare l'eccellenza manifatturiera, l'unicità dei loro prodotti, e anche quel 'dietro le quinte' di mestieri a volte poco conosciuti, ma patrimonio inestimabile del Made in Italy.

La partnership. presentata in occasione della Convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, prevede l'hashtag #SpiritoArtigiano che fungerà da filo conduttore per raccogliere tutti i contenuti legati all'artigianato. Nel corso dei prossimi mesi, una selezione di creator organizzerà dei workshop con gli artigiani per avvicinarli all'utilizzo di TikTok come abilitatore digitale per la promozione dei loro mestieri.

"La partnership con TikTok - ha sottolineato il segretario generale di Confartigianato, Vincenzo Mamoli - si inserisce nella nostra strategia di accompagnamento degli imprenditori alla trasformazione digitale". "Vogliamo dar voce e far crescere ancor di più la community artigiana su TikTok", ha detto la responsabile relazioni istituzionali di TikTok Italia, Luana Lavecchia. (ANSA).