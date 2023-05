++ Confartigianato: aumentano i giovani inattivi,ultimi in Ue ++

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, oggi a Roma, "misura l'habitat per il lavoro dei giovani" e lancia l'allarme: "L' Italia è la peggiore in Ue per giovani inattivi, sono 1,6 milioni" e con un tasso in aumento. Confartigianato elabora anche "l'ndice dei territori youth-friendly per impresa e lavoro": la Lombardia è la regione che offre ai giovani le condizioni migliori per lavorare e per fare impresa. Maglia nera per Molise, Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata. Tra le province, terreno più fertile a Cuneo, le condizioni più difficili a Isernia, Foggia, Vibo Valentia, Siracusa, Taranto. (ANSA).