Urso, 'il ddl Made in Italy la prossima settimana in Cdm'

ROMA, 25 MAG - "La prossima settimana presenteremo al Cdm il provvedimento sul Made in Italy. Il disegno di legge va nella direzione del sistema Italia fatto di piccole e medie imprese, di economia reale, filiere e distretti industriali, in cui si sono formate le eccellenze della nostra produzione". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l'incontro al Mimit con i rappresentanti di distretti e filiere produttive.

L'obiettivo, ha spiegato, è "creare condizioni migliori per l'attività delle imprese, valorizzando le eccellenze. Il disegno di legge fornirà nuovi strumenti finanziari per meglio competere e avrà provvedimenti utili alla formazione e per contrastare la concorrenza sleale, la contraffazione e l'italian sounding".

