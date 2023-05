Presidio dei dipendenti Inps Servizi sotto la sede di Ivrea

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Presidio e volantinaggio dei dipendenti di Inps Servizi oggi a Ivrea. La manifestazione è stata promossa da Cgil, Cisl e Uil contro la decisione dell'istituto di internalizzare, attraverso Inps Servizi, il servizio clienti gestito in appalto da aziende esterne.

"Inps Servizi, non applicando la clausola sociale - spiegano i sindacati - non ha garantito ai lavoratori coinvolti di mantenere le precedenti condizioni economiche maturate negli anni di lavoro. E' una modalità di re-internalizzazione che ha avuto ripercussioni tragiche: parte dei lavoratori ha dovuto rinunciare al passaggio per via della perdita economica che avrebbe subito". E 60 dipendenti di Ivrea sono rimasti in Comdata, società che operava per Inps, e ora sono in cassa integrazione da cinque mesi, in attesa di una ricollocazione.

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal neo-sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, che ha assicurato la sua disponibilità a partecipare ad eventuali tavoli. (ANSA).