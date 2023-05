Più investimenti in tecnologia per il 49% delle Pmi italiane

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Nel 2023 gli investimenti in tecnologia delle piccole e medie imprese europee sono destinati ad aumentare, nonostante la complessa situazione economica. In Italia il 49% delle imprese dichiara di aver stanziato quest'anno maggiori investimenti rispetto al 2022 (in Europa la percentuale è pari al 45%), mentre, il 5% prevede una riduzione (il 10% in Ue). E' quanto emerge da una ricerca condotta su un panel di 5.770 imprese in 11 paesi europei, commissionata da Sharp Europe, fornitore di prodotti e servizi tecnologici per le aziende del Vecchio Continente.

Il 40% delle Pmi italiane (56% europee) investirà quest'anno oltre 25.000 euro in Information technology, con una minoranza (3% in Italia e 4% in Europa) che arriverà a investire oltre 115.000 euro. I maggiori investitori in Europa saranno il Belgio e la Svizzera, con circa il 70% delle imprese che stimano di sostenere investimenti tra 25.000 e 115.000 euro. La sicurezza informatica è la più grande sfida tecnologica che le Pmi europee ritengono di dover affrontare nei prossimi 12 mesi. In Italia il 46% ha infatti stanziato quest'anno investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza della propria rete informatica, mentre il dato a livello europeo si attesta al 44%, con un picco per la Spagna che raggiunge il 51%. Circa il 30% delle imprese, sia europee che italiane, concentrerà gli investimenti su progetti di migrazione al cloud o sull'incremento dei servizi in cloud, in quanto il processo di cambiamento verso il lavoro ibrido pone ancora sfide importanti, mentre, il 32% delle imprese intervistate (Italia 36%) si focalizzerà sull'aggiornamento o sostituzione dei server, e oltre un terzo investirà in nuovo hardware (Italia 36%). Solo il 3% degli intervistati ha affermato di non aver pianificato alcun miglioramento dell'infrastruttura It per quest'anno, sia a livello europeo che italiano. (ANSA).