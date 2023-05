Mimit, 'in ddl Made in Italy fondo sovrano e sostegno a filiere'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Istituzione di un "Fondo sovrano" e misure settoriali a sostegno delle principali filiere. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel ddl sul Made in Italy che sarà presentato la prossima settimana in Cdm. I contenuti sono stati illustrati nel corso di un incontro al Mimit tra il ministro Adolfo Urso, il capo di gabinetto, il consigliere legislativo del ministero e i rappresentanti di distretti e filiere produttive.

Il fondo di investimento nazionale avrà "l'obiettivo di supportare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche per la fase dell'approvvigionamento delle materie prime critiche ed energia", spiega il Mimit, che sottolinea anche il sostegno alle filiere "attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi".

Nel provvedimento anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, "per assicurare continuità alle misure a sostegno delle attività delle Pmi; sostegno all'imprenditoria femminile; misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica".

