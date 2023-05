Mimit, 'il liceo del Made in Italy al via nel 2024'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "L'avvio del liceo del Made in Italy è previsto per l'anno 2024/2025 e la disciplina del percorso di studio partirà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del ddl Made in Italy". Lo ha comunicato il Mimit ai rappresentanti di distretti e filiere produttive nel corso di un incontro, a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro Adolfo Urso, il capo di gabinetto e il consigliere legislativo del ministero.

Al contempo, spiega il Mimit, il ddl sul Made in Italy istituisce la Fondazione "Imprese e competenze", per "promuovere il raccordo tra il nuovo liceo e le imprese, favorendo l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro".

Nel ddl anche l'istituzione dell'"Esposizione nazionale del Made in Italy"; misure per la tutela del patrimonio immateriale; la registrazione dei luoghi della cultura e dei titoli di proprietà industriale.

Previsti anche, nel disegno di legge che arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri, "il rafforzamento della tutela dei domini internet e lo sviluppo dei circuiti nazionali di eccellenza; l'istituzione di un comitato nazionale, presso il ministero del Turismo, per azioni di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero e per accrescere l'attrattività del nostro Paese e la competitività del settore turistico" (ANSA).