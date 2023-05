Inps, ad aprile 24,5 milioni di ore cig, -43,5% su marzo

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di aprile sono state 24,5 milioni, il 43,5% in meno rispetto al precedente mese di marzo (43,4 milioni) e il 46,3% in meno rispetto ad aprile 2022, nel corso del quale erano state autorizzate 45,7 milioni di ore. E' quanto indica l'Osservatorio Inps sulla cig.

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, le ore autorizzate ad aprile scorso sono state 14,4 milioni (-31,1% sul mese precedente e -27,3% sull'anno).

Il numero di ore di cig straordinaria autorizzate è stato di 8,8 milioni, di cui 4,6 milioni per solidarietà, con un decremento del 36,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; nel confronto mensile la variazione è pari a -57,4%.

Quanto alla cig in deroga, gli interventi autorizzati sono stati pari a 0,12 milioni di ore: rispetto al mese precedente si registra un -67,7%, mentre la variazione annua risulta del -75,1%.

Inoltre, il numero di ore autorizzate ad aprile 2023 nei fondi di solidarietà è stato pari a 1,1 milioni, con un calo del 15% rispetto al mese precedente e dell'89,9% annuo. (ANSA).