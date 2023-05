Guerra, 'riconoscere le rivendicazioni dei lavoratori Ccm Inps'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Lo sciopero unitario delle lavoratrici e dei lavoratori del Ccm (Contact center multicanale) Inps Servizi, proclamato per oggi da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, pone la giusta necessità di procedere con il percorso iniziato con l'internalizzazione del Contact Center." Lo dichiara Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segretaria del Pd.

"L'internalizzazione ha segnato un importante passo nel miglioramento delle condizioni di lavoro per più di 3000 persone. Ma questo percorso deve proseguire, con un confronto, in tempi certi, che porti al riconoscimento delle ineludibili rivendicazioni che sono alla base della mobilitazione di oggi e che riguardano in primo luogo gli aspetti economici e retributivi, e l'aumento delle ore lavorate, per combattere la piaga di un part time largamente involontario. L'indubbia professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici del Ccm di Inps Servizi, che garantisce la qualità dei servizi ai cittadini, va riconosciuta e valorizzata, ma deve essere sostenuta con un diritto alla formazione continua che permetta ulteriori progressi e avanzamenti", conclude. (ANSA).