Fisco: Schlein, nostro faro è progressività e redistribuzione

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Per rendere più equo e progressivo il sistema bisogna fare degli interventi. Questo Paese di patrimoniali ne ha tante e dovrebbe riorganizzarle. Ogni volta che si appiattisce il sistema, si appiattisce a svantaggio delle fasce più basse. Dietro alla flat tax c'è l'idea che faccio mancare servizi alle persone che non se li possono permettere da soli, come la sanità e la scuola. Serve una progressività complessiva, come un sistema ad aliquota continua. Bisogna riuscire a ridurre la tassazione sull'impresa e sul lavoro.

Mentre la riduciamo dobbiamo pensare a perché la tassazione sulle rendite fiscali e immobiliari è così bassa, rispetto a quella sul lavoro e sull'impresa. Si può dire o infrangiamo qualche tabù? Per noi il faro è la progressività fiscale e la redistribuzione. A partire dalla riforma del catasto in un senso più equo. A partire dal fatto che non possiamo negare che siamo in un Paese dove c'è una delle tassazioni sulle successioni più iniqua e più bassa. Secondo me si può fare". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento.

Al direttore del Sole 24 Ore, che ha chiesto se la riforma del catasto fosse da fare subito, Schlein ha risposto: "Assolutamente, ce lo dice anche l'Unione Europea". (ANSA).