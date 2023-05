Fisco: Schlein, il governo strizza l'occhio agli evasori

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Noi abbiamo un problema serio di evasione fiscale da affrontare con strumenti rinnovati.

L'incrocio di banche dati digitali è una priorità assoluta. Non è un destino ineluttabile questo. Bisogna fare scelte coraggiose. Sicuramente non bisogna fare scelte come quelle che sta facendo questo governo dalla prima manovra: ulteriori condoni, strizzare l'occhio agli evasori, alzare il tetto del contante. È il contrario di ciò che serve per una riduzione dell'evasione fiscale". Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento.

(ANSA).