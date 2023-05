Fisco: Cattaneo (Fi), riforma sarà di portata storica

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La Riforma Fiscale in cantiere è di portata storica, guarda alla crescita economica del Paese, con la diminuzione delle tasse da un lato e la diminuzione della burocrazia dall'altro. Questo provvedimento importante segue alle ottime decisioni già prese sul cuneo fiscale, oltre al lavoro in corso sulla diminuzione delle aliquote IRPEF, arrivando a 3 aliquote per proseguire poi ulteriormente. Giù le tasse sul lavoro, per liberare la voglia di fare degli italiani.

Come il Presidente Silvio Berlusconi ha sempre insegnato, la diminuzione della pressione fiscale è davvero il volano fondamentale per far ripartire l'economia del Paese". Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Vice Coordinatore Nazionale del partito, durante l'evento "La Riforma Fiscale" promosso oggi dall'Ordine dei Commercialisti presso l'Università di Pavia. All'evento presente il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo, il Presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato, Luigi Marattin e il relatore del provvedimento, Fabrizio Sala. (ANSA).