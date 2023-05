Direttrice Inail Trentino: "Positivo un nuovo commissario"

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - "Noi lo vediamo bene, perché comunque è una manovra costituzionale per cambiare i vertici".

Così all'ANSA Giovanna Pignataro, direttrice provinciale Inail, in merito alla nomina di un nuovo commissario, a margine dell'incontro del Festival dell'Economia. "Oggi dovrebbero nominare il nuovo commissario", aggiunge Pignataro.

Parlando di infortuni, Pignataro dice che "sicuramente c'è una diminuzione dell'evento infortunistico e un lieve aumento della denuncia delle malattie professionali, che sono diverse dagli infortuni. Quindi c'è anche maggiore consapevolezza dei medici nell'analisi medica per riconoscere l'origine professionale della malattia". (ANSA).