Dipasquale (Pd), intempestivo riordino Camere commercio

PALERMO, 25 MAG - "Non c'è rossore alcuno dalle parti di palazzo d'Orleans, dove in piena campagna elettorale si affronta, per l'ennesima volta, la questione del riordino del sistema camerale entrando nel merito della ripartizione delle Camere di Commercio Siciliane. La posizione del Pd è quella di vedere assieme Catania, Siracusa e Ragusa riunite nella camera di commercio del Sud-Est. Ci dispiace, però, che, ancora una volta, il governo Schifani si ricordi di un tema così importante e decisivo per lo sviluppo della Sicilia, della zona orientale in particolare, a soli due giorni dal voto nei tre capoluoghi.

Si tratta di una decisione intempestiva e come Pd vigileremo attentamente sui tempi, le criticità, le verifiche e le eventuali complicità". Lo dice Nello Dipasquale, deputato del Pd all'Ars.