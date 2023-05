Calderone, 'il sistema di welfare va sostenuto e supportato'

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - "Serve un'analisi puntuale delle nostre strutture previdenziali per una revisione che dovrà tenere conto che del fatto che i giovani hanno carriere discontinue e che ci sono lavori più gravosi di altri. Sarà importante leggere i conti e capire peso dell'assistenza e della previdenza. Guardiamo però al complesso: abbiamo sistema di welfare avanzato che va sostenuto è supportato, perché su questo si costruiscono tutele dei cittadini". Lo ha detto la ministra del lavoro, Maria Elvira Calderone, al Festival dell'economia di Trento, rispondendo a una domanda sul futuro dell'Inps.

In merito all'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la ministra ha invece parlato delle misure di incentivo, affermando che bisognerà "investire in formazione" e "sollecitare le imprese a fare una riflessione sulle nuove professionalità". "Dovremmo anche fare una valutazione su alcuni degli strumenti presenti, tra cui l'apprendistato, che registra bassissime percentuali di attivazione", ha concluso. (ANSA).