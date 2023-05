Aziende Made in Italy cercano personale

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Pronti 390 posti di lavoro nei settori culturali e creativi dell'alto Lazio, ma le aziende hanno difficoltà a reperire le figure professionali richieste.

I dati sono emersi dallo studio "Imprese e professioni culturali e creative 2022" stilato dal Sistema informativo Excelsior in sinergia con il Centro Studi Tagliacarne. Dallo studio risulta il fatto che nel solo 2022 le imprese del comparto culturale e creativo hanno richiesto circa 278mila lavoratori da assumere, ovvero, circa il 5,4 %della domanda di lavoro complessiva delle imprese dei settori industria e servizi.

Di questi ben 290 solo nel viterbese e 100 nel reatino.

La richiesta arriva da un insieme di imprese appartenenti ai quattro comparti che costituiscono il nocciolo del settore produttivo culturale e creativo.

Si Tratta di industrie impegnate nella creatività, nel settore culturale, in quello del patrimonio storico-artistico e nel performing arts e intrattenimento.

Le richieste di assunzioni delle aziende riguardano perlopiù' figure professionali altamente qualificate. Si tratta di profili professionali capaci di coniugare elevate conoscenze specializzate con talento e creatività Quindi il40,6% delle domande riguarda lavoratori laureati, mentre nel complesso dell'economia la quota è pari al 15,1%.

Elevata è anche la richiesta di personale che ha già esperienza nel settore. Ovviamente si ricercano anche persone diplomate.

Un dato interessante che emerge dallo studio riguarda le figure professionali maggiormente richieste dalle imprese culturali e creative.

Si parla di analisti e progettisti di software nel settore-grafico pubblicitario, tecnici esperti in applicazioni audio, video, gaming sempre nel settore grafico-pubblicitario.

Elevata anche la domanda di registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi, operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video e di tecnici della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale.

Fortemente richiesti anche ingegneri industriali e gestionali per il settore creativo e audio-visivo, addetti all'accoglienza e all'informazione nell'ambito storico-museale, stampatori, ingegneri civili e professioni assimilate e tecnici web per i settori audio-visivo e grafico-pubblicitario.

Purtroppo, la difficolta di reperimento di figure specifiche da parte delle aziende richiedenti sta aumentando.

Infatti, nel2022 la difficoltà di reperimento per le figure richieste dal sistema produttivo culturale e creativo è arrivata a riguardare il 39,1% delle assunzioni cioè l'8,4 %. In più rispetto all'anno precedente.

Ancora più allarmante il dato che arriva dalle imprese Made in Italy a contenuto culturale.

In questo caso si parla di un incremento della difficolta di reperimento del 10 % in più rispetto il 2021. (ANSA).