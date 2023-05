A Maire finanziamento Bper da 40 milioni con garanzia Sace

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Maire ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di 40 milioni con Bper Corporate & Investment Banking, assistito per l'80% dell'importo da garanzia concessa da Sace, al fine rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo.

Il finanziamento è principalmente destinato a soddisfare le esigenze finanziarie, tra cui gli investimenti in ricerca e sviluppo e il capitale circolante, della capogruppo Maire e di Tecnimont, principale società operativa del gruppo con sede in Italia.

Con scadenza a dicembre 2028 e un periodo di preammortamento di 3 anni, il finanziamento prevede un tasso pari ad Euribor 3 mesi più un margine dell'1,7% annuo, oltre il costo della garanzia concessa da Sace, e potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni momento senza penali.

"Questa nuova operazione contribuisce alla diversificazione delle nostre fonti di finanziamento e all'ottimizzazione del nostro assetto finanziario in linea con le direttive di sviluppo del business del gruppo", sottolinea in una nota l'ad, Alessandro Bernini, (ANSA).