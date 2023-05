Welfare,90.000 euro a dottori commercialisti nel salernitano

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - La spesa di welfare della Cdc, la Cassa dottori commercialisti, a favore degli iscritti di Sala Consilina, nel 2022, è stata pari a quasi 42.000 euro, cifra salita a 47.000 per gli associati di Vallo della Lucania: è ai professionisti dei due centri del salernitano che l'Ente previdenziale si rivolgerà, nel corso di un convegno che si terrà la mattina di venerdì 26 maggio a Policastro Bussentino, presso Convento San Francesco, (in Via Nazionale).

Lo si legge in una nota della stessa Cassa pensionistica privata. (ANSA).