Urso, 'Amazon investe sul Made in Italy'

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - "Un evento molto importante per la Regione Marche, per i cittadini della regione e per il centro-sud Italia. Amazon ha investito nel Made in Italy e gliene diamo atto. Come Governo stiamo lavorando su diversi ambiti, il primo dei quali è incrementare gli investimenti esteri nel nostro Paese. E oggi siamo qui a inaugurare l'investimento di una grande multinazionale, uno dei principali investitori in Italia, sia in termini di occupazione che di infrastrutture tecnologiche. Portare ulteriori mille posti di lavoro nella Regione Marche è un dato sicuramente rilevante a cui si aggiunge il supporto alle nostre imprese per incrementare le esportazioni". Così su twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, presente oggi alla posa della prima pietra del nuovo polo di Amazon a Jesi. (ANSA).