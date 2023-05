Tridico,'spesa prestazioni Inps 2022 sale a 380,7 miliardi'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Le prestazioni istituzionali erogate dall'Inps nel 2022 sono in totale pari a 380.718 milioni con un aumento del 5,8% sul 2021. E' quanto emerge dal rendiconto generale del 2022 diffuso nel corso di una conferenza stampa del presidente dell'Inp, Pasquale Tridico. Le entrate contributive sono state pari a 256.138 milioni con un aumento dell'8,1% e una crescita maggiore per il lavoro dipendente privato (9,2%). La spesa per pensioni ammonta a 283.254 milioni con un aumento del 3,8%. (ANSA).