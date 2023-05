Ok in commissione Camera alla pdl sulle professioni pedagogiche

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Via libera della commissione Cultura della Camera alla proposta di legge a firma Carolina Varchi (FDI) in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. La commissione ha dato infatti mandato al relatore, Gimmi Cangiano (FDI), di riferire sul provvedimento in Aula a Montecitorio lunedì 29 maggio, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. (ANSA).