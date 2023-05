Ocse, 'coordinare le politiche globali per la sostenibilità'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il lavoro da fare è adottare politiche globali coordinate per la sostenibilità. Grazie alle analisi Ocse abbiamo tutti un'idea molto chiara degli impatti del cambiamento climatico. Per esempio, è sottoposto a caldi estremi il 17% in più della popolazione rispetto a 40 anni fa".

Così Fabrizia Lapecorella, neo vicesegretaria generale dell'Ocse, durante l'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis.

"L'Ocse - ha aggiunto - ha un approccio multidisciplinare, che punta a politiche pubbliche orizzontali, coordinate tra paesi e basate sull'evidenza scientifica. Sviluppa indicatori, monitora i progressi sugli impegni presi e, da poco, ha aperto un forum inclusivo sugli approcci alla mitigazione del carbonio.

È un luogo di dialogo, che non vuole assegnare dei voti ma vuole stabilire un linguaggio comune per coordinare le politiche: il cambiamento climatico è un fenomeno senza confini, e tali devono essere quindi anche le politiche economiche." Lapecorella ha poi ricordato come la maggior parte delle spese post covid non sia stata destinata a progetti ambientalmente sostenibili e siano stati sostenuti i combustibili fossili, sostenendo la necessità di un cambio di passo. "Le politiche per la sostenibilità - ha concluso - possono avere conseguenze eterogenee sulle finanze pubbliche, in alcuni casi dei rischi. Oltre 600 dollari pro capite arrivano dalle imposte sui combustibili fossili in Italia, e sono entrate che possono venire meno. Ma è necessario il sostegno pubblico a questi interventi". (ANSA).