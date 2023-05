Istat, per Superbonus spesa pari al 2,6% del Pil nel 2022

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa relativa alle due agevolazioni", Superbonus e bonus facciate "è rispettivamente pari all' 0,1%, 2,0% e 2,6% del Pil". Lo ha evidenziato il direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale dell'Istat Giovanni Savio in audizione alla commissione Bilancio della Camera sugli incentivi fiscali in edilizia. In particolare, per quanto riguarda la quota del Superbonus e del Bonus facciate che "si stima finanziata mediante i contributi a fondo perduto (grants) ricevuti nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)", le risorse Pnrr "concorrono a coprire il 4,9% della spesa totale del 2021 e il 13,8% della spesa del 2022". (ANSA).