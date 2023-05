Istat, per le costruzioni segnali moderatamente positivi

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Gli ultimi dati congiunturali, relativi ai primi mesi del 2023, mostrano nel complesso segnali moderatamente positivi". Lo ha detto il direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale Giovanni Savio in audizione alla commissione Bilancio della Camera sugli incentivi fiscali in edilizilia. "L'indice della produzione nelle costruzioni ha registrato, a marzo, un lieve incremento (+0,1%), dopo il calo marginale di gennaio (-0,2% la variazione congiunturale) e il recupero di febbraio (+0,3%). Su base trimestrale, l'aumento congiunturale dell'indice rimane robusto (+1,1% nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti); nel confronto con i primi tre mesi del 2022, l'indice corretto della produzione nelle costruzioni registra però una lieve flessione (-0,4%)", ha spiegato. (ANSA).