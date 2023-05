Istat, 'investimenti edilizia cresciuti più del valore aggiunto'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Gli investimenti in costruzioni hanno mostrato nel biennio (2021-22) tassi di crescita più elevati del valore aggiunto: quelli in Abitazioni sono aumentati del 37,2% nel 2021 e dell'10,3% nel 2022, quelli in Fabbricati residenziali e altre opere rispettivamente del 18,4% e 12,9%26.

In rapporto al Pil, gli investimenti del settore sono così tornati sui valori osservati nel 2008". Lo ha detto il direttore centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, Giovanni Savio, in audizione ;sugli incentivi fiscali nell'edilizia alla commissione Bilancio della Camera. "Nel biennio 2021-2022, il settore delle costruzioni ha conosciuto un periodo di crescita eccezionale", ha puntualizzato. (ANSA).