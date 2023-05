Istat, 51,4 miliardi investimenti in più da incentivi edilizi

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "La stima degli investimenti addizionali in costruzioni indotti dagli incentivi" edilizi "risulterebbe pari a 758 milioni di euro per il 2020, 18,6 miliardi per il 2021 e 32,0 miliardi per il 2022", complessivamente quasi 51,4 miliardi. Lo ha evidenziato il direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale dell'Istat Giovanni Savio in audizione alla commissione Bilancio della Camera sugli incentivi fiscali in edilizia.

"Secondo la simulazione, per l'anno 2020, lo stimolo degli incentivi edilizi al sistema produttivo risulterebbe trascurabile sia sul valore aggiunto (poco meno di 640 milioni di euro) sia su occupazione e redditi. Nel 2021, gli incentivi edilizi considerati quale stimolo effettivo agli investimenti in costruzioni, 18,6 miliardi, sono pari al 5,4% degli investimenti complessivi e l'impatto stimato sul valore aggiunto del sistema produttivo è di circa 15,6 miliardi di euro (pari allo 0,9%). Di questi, poco più della metà si concentrano nel settore delle costruzioni, con uno stimolo al valore aggiunto del settore pari al 10,1%. In termini di occupazione, l'effetto complessivo è dell'1,1% (circa 261 mila unità di lavoro a tempo pieno, ULA20), mentre nelle costruzioni è del 10,0% (circa 160 mila ULA). Lo stimolo sui redditi da lavoro è pari a circa 7,0 miliardi di euro (l'1,0% del totale)", ha spiegato.

"Nel biennio 2021-2022, in termini di scostamenti percentuali (cumulati) rispetto allo scenario base di assenza di incentivi, la crescita aggiuntiva in termini reali attribuibile alle spese riferite al Superbonus 110% e al Bonus facciate oscillerebbe tra 1,4 punti nel primo scenario e 2,6 punti nel secondo, assumendo in entrambi i casi un'intensità più contenuta nel secondo anno", ha detto Savio, facendo riferimento ad un esercizio di simulazione che "si basa sul profilo degli investimenti addizionali in costruzioni" pari a +18,6 miliardi nel 2021 e +32,0 miliardi nel 2022 rispetto allo scenario controfattuale di assenza di incentivi. (ANSA).