Inps, nel 2022 155.945 pensioni a dipendenti pubblici, -9,4%

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Le pensioni dei dipendenti pubblici liquidate nel 2022 sono 155.945 con un calo del 9,4% sul 2021 quando era ancora in vigore Quota 100. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sulla gestione dei dipendenti pubblici secondo il quale gli importi medi delle pensioni liquidate sono di 2063,97 euro, in aumento dello 2% sul 2021.

Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici vigenti al 1° gennaio 2023 è pari a 3.107.983, in aumento rispetto all'anno precedente dello 0,8%.

L'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) è di 83.318 milioni di euro, con un incremento percentuale del 5,2% rispetto al 2022.

L'importo medio mensile delle pensioni vigenti è pari a 2.062,13 euro. (ANSA).