Inps, nel 2022 155.945 pensioni a dipendenti pubblici, -9,4% (2)

Guardando alle pensioni maggiori la spesa maggiore è per i dipendenti dello Stato (ministeriali, insegnati, forze armate ecc) con 50.230,6 milioni e 1.811.512 trattamenti. L'importo medio mensile è di 2.132,97 euro. Seguono le pensioni ai dipendenti degli enti locali con 1.186.923 assegni 27.033,9 milioni di spesa e un importo medio di 1.752,04 euro. L'importo medio più alto è quello erogato dalla cassa dei sanitari (personale medico) con una pensione mensile di 4.844,49 euro (sono 89.392 i trattamenti vigenti).

Quasi sei pensioni su dieci tra le vigenti sono state liquidate in anticipo rispetto all'età di vecchiaia: il 58,9% delle pensioni sono di anzianità/anticipate, si legge, con un importo complessivo annuo pari a 54.416 milioni di euro mentre il 14,3% sono pensioni di vecchiaia con importo complessivo annuo di 13.736 milioni di euro. Le pensioni di inabilità sono il 6,5% e il restante 20,3% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato.

Il 59,6% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle femmine, contro il 40,4% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilità, si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti.

