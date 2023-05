Inps: M5s, commissariamento illogico

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "I risultati esposti oggi in conferenza stampa dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, mostrano l'ottimo lavoro che egli ha svolto in questi anni insieme al cda dell'ente. Grazie a Tridico, l'Istituto è oggi più solido che in passato, con un avanzo finanziario nel 2022 di 23 miliardi di euro e un risultato di esercizio positivo per 7 miliardi. Altresì, Inps ha compiuto enormi passi avanti in termini di modernizzazione dei servizi offerti, che gli hanno fruttato numerosi riconoscimenti; ha incrementato l'indice di produttività (+9%), ha più che raddoppiato gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione, ha assunto 12 mila nuove risorse e ha stabilizzato oltre 3 mila precari dei call center che in precedenza erano stati esternalizzati". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari del M5s delle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

"Il tutto senza dimenticare il raggiungimento del 75% degli obiettivi del Pnrr e l'enorme sforzo profuso durante la pandemia - hanno aggiunto - quando l'Istituto ha erogato 60 miliardi di sussidi e prestazioni a 16 milioni di cittadini in più rispetto al normale. Il commissariamento deciso dal governo, peraltro per decreto, appare oggi ancor più illogico e immotivato. A Pasquale Tridico va il nostro profondo ringraziamento per il servizio reso al Paese". (ANSA).