Francia:protesta alle Galeries Lafayette contro riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 24 MAG - Circa 200 persone hanno manifestato oggi alle Galeries Lafayette, tra i grandi magazzini più celebri di Parigi, lungo il centralissimo Boulevard Haussmann, per chiedere migliori condizioni di salario nonché l'abrogazione della contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. La protesta è stata indetta dalla CGT, tra i principali sindacati di Francia, da oltre tre mesi sul piede di guerra contro la riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Le Galeries Lafayette, riferiscono i sindacati, sono rimaste inaccessibili fino a inizio pomeriggio. "Missione compiuta. Le Galeries Lafayette hanno perso dei soldi questa mattina e i compagni hanno deciso di liberare il sito questo pomeriggio", ha dichiarato Amar Lagha, segretario generale della Federazione Commercio e Servizi della Cgt, citato dalla France presse. Da parte sua, un portavoce del gruppo Galeries Lafayette, ha detto che i dimostranti "non occupano le Galeries Lafayette Haussmann" ma si trovano "in strada", in prossimità del grande magazzino.

"Alcune porte sono state chiuse temporaneamente per evitare problemi", ha aggiunto il portavoce deplorando quanto accaduto.

