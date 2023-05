==Fisco: Tremonti, 'la riforma coglie lo spirito del tempo'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il tempo di attuazione di una riforma fiscale complessiva prospetta uno scenario molto lungo.

Ma il mio giudizio sulla legge delega presentata dal governo è molto positivo, perché ha un disegno che incrocia lo spirito del tempo: è il fisco che deve andare verso il mondo, non il mondo che deve andare verso il fisco". Così al Sole 24 Ore l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti.

"Questo è il tempo - aggiunge - della fine della centralità dello Stato, che con i diversi regimi fiscali, dalle deduzioni alle detrazioni per non parlare dell'Inps, pretende di incidere sulla vita dei cittadini dalla casa alla scuola fino alla sanità. Basta con lo Stato che decide per te quel che è giusto e quel che è sbagliato. Quando lo Stato si affanna a entrare in ogni aspetto della vita dei cittadini, il risultato è la Torre di Babele".

"La struttura produttiva italiana è profondamente diversa da quella degli anni 60 e 70 - dice ancora - quando nasce il fisco attuale. Anche per questo l'Italia è oggi in Europa l'unico Paese 'duale', percorso da differenze profonde fra il Nord e il Centro-Sud". Inoltre "siamo passati da un mondo dominato dalla grande impresa a un sistema fondato su una rete di medie e piccole imprese e partite Iva diffuse, e mi sembra che la delega provi ad allinearsi a questa realtà. Se la critica è 'non fai la riforma degli anni 70' vuol dire che non hai capito la realtà".

