Domani anche a Bari sciopero di Inps Servizi

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Anche la sede di Bari domani partecipa alla giornata di sciopero indetta dai lavoratori di Inps Servizi sul territorio nazionale. Nel capoluogo pugliese è anche previsto un presidio, dalle 9 alle 12, davanti agli uffici sul lungomare Nazario Sauro. A comunicarlo sono Slc Cgil Fistel, Cisl Uilcom e Uil Bari- Puglia in una nota. I sindacati ricordano che l'agitazione riguarda una serie di rivendicazioni, dal "recupero degli scatti di anzianità", al "ripristino dell'art.18". I lavoratori chiedono anche il "corretto inquadramento, la predisposizione di sedi adeguate, una turnistica trasparente e che meglio concili i tempi di vita e lavoro, il recupero delle agevolazioni orarie per i lavoratori con prescrizioni o figli minori, cambi turno su base nazionale con adeguamento dei sistemi a una gestione facilitata degli stessi". E, ancora, "gestione degli istituti, come rol e ferie in maniera trasparente, con la predisposizione di accordi che prevedano criteri e termini precisi per la risposta; referenti amministrativi che siano in grado di risolvere problematiche anche a livello territoriale; formazione adeguata, costante e professionalizzante". (ANSA).