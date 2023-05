Confindustria Siracusa, grande attenzione Mimit per Isab

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - "Le ulteriori garanzie ottenute a seguito della riunione tenutasi ieri al Mimit confermano l'importanza che il nostro sito riveste per l'economia nazionale. È stato infatti costituito un tavolo permanente di monitoraggio per l'Isab, da noi chiesto al ministro Urso in occasione della recente assemblea pubblica, che dà ulteriori rassicurazioni: la validità del piano industriale sarà certificata da un soggetto terzo nominato dal ministero, che verificherà costantemente il rispetto degli accordi.

L'attenzione del Mimit tramite l'utilizzo della golden power ci rassicura sul futuro dell'Isab e dell'intero polo industriale nella delicata fase della transizione energetica". Lo dice Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa. (ANSA).