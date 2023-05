Commercialisti, 'da noi garanzie sul visto di conformità'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Nel riscontrare l'ennesimo sterile tentativo di estendere la competenza ad apporre i visti di conformità tributari a soggetti non ordinistici, il Consiglio nazionale si è già attivato con i vertici delle Istituzioni interessate ricevendo rassicurazioni che, com'è naturale che sia, queste attività professionali permangano nella sfera di esclusiva dei commercialisti, soggetti sottoposti alla vigilanza del ministero della Giustizia, a obblighi deontologici, all'obbligo di assicurazione, a codificati percorsi di formazione professionale continua". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, in risposta all'ordine del giorno presentato da alcuni parlamentari e che, alla luce delle rassicurazioni ricevute, appare destinato a non avere alcun impatto normativo tangibile.

"L'attività di certificazione tributaria, peraltro ampiamente prevista anche nella Legge Delega di riforma del sistema tributario - continua - "richiede che il professionista, a cui si delegano attività di estrema delicatezza anche nell'interesse pubblico, sia in condizione di offrire adeguate garanzie che solo il presidio degli Ordini professionali possono assicurare".

"Anche per questo" - conclude - "nell'ambito del percorso che porterà all'attuazione della Legge Delega, dialogheremo con gli interlocutori istituzionali affinché tali garanzie siano ulteriormente rafforzate, confermando esclusive che pongano il commercialista al centro del progetto di riforma del sistema tributario. Il nostro è un approccio che evita la politica degli annunci, che non pone problemi ma trova soluzioni", termina la nota dei professionisti. (ANSA).