ANSA/L'addio di Tridico, nel 2022 utile Inps a 7 miliardi

(di Alessia Tagliacozzo) (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Pasquale Tridico dà l'addio all'Inps dopo più di quattro anni e rivendica i risultati raggiunti "con orgoglio". In una conferenza stampa il presidente uscente (il nuovo commissario arriverà entro il 31 maggio) sottolinea in particolare i risultati di bilancio del 2022 annunciando un risultato di esercizio positivo per 7.146 milioni, in miglioramento di 10.857 milioni rispetto al dato negativo del 2021. Ma ribadisce anche l'importanza dell'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza definendo "un errore" il taglio ai sussidi contro la povertà che sarà introdotto a partire da settembre quando scatteranno le nuove regole sul supporto per la formazione e il lavoro per quelle famiglie nelle quali non ci sono anziani, minori o disabili. Secondo Tridico bisogna fare una riflessione sulla tassazione in Italia concentrata soprattutto sul lavoro e sul capitale mentre ci sono fattori produttivi cresciuti in questi anni che "sfuggono" al fisco.

Negli ultimi quattro anni è cambiata la composizione del personale dell'Inps con 12mila assunzioni e 8mila uscite verso la pensione ma si sono anche accelerate le procedure con tempi più brevi per ottenere le prestazioni. Dopo la pandemia è tornato a crescere il lavoro e quindi anche le entrate contributive (256.138 milioni nel 2022 con un aumento dell'8,1%) mentre si è ridotta la spesa per l'inclusione sociale (33.802 milioni, -6,5%). Nel 2022 è aumentata in modo notevole la spesa dell'Inps per la famiglia (+79,6% a 21.242 milioni) soprattutto grazie all'introduzione a marzo dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Nel complesso le spese per prestazioni nel 2022 sono state pari a 380.718 milioni con un aumento del 5,8%.

Tra queste le erogazioni per le pensioni ammontano a 283.254 milioni con un aumento del 3,8%.

"Sono stati anni - ha detto Tridico - nei quali l'Istituto ha avuto un ruolo centrale nella vita del Paese. Il bilancio è cresciuto del 20%.". Infine Tridico ha risposto a una domanda sul trattamento di fine servizio degli statali (per i quali l'erogazione totale può arrivare fino a sette anni dal pensionamento in caso di uscita anticipata) sul quale si dovrà esprimere la Corte Costituzionale. "Il costo di 14/15 miliardi, ha detto riferendosi alla possibilità che la Corte consideri il differimento del pagamento illegittimo, è alla portata dell'Inps". (ANSA).