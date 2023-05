Unicredit-Sace, 2,7 milioni a Omnia per 5 impianti fotovoltaici

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - UniCredit e Sace supportano i piani di sviluppo sostenibile di Omnia Technologies, gruppo di Treviso che fornisce soluzioni chiavi in mano e linee di automazione sostenibili nel settore del beverage, del pharma e del medicale.

La banca ha finalizzato in favore del gruppo un'operazione per 2,7 milioni di euro, assistita da garanzia green Sace, destinati all'acquisizione e installazione di cinque impianti fotovoltaici per altrettanti stabilimenti produttivi a Signoressa (Treviso), Zimella (Verona), Spinea (Venezia), Occimiano (Alessandria) e Calamandrana (Asti).

L'intervento, volto all'incremento della produzione da fonti energetiche alternative, è finalizzato a sostenere un ampio piano di sviluppo e di attenzione al tema della sostenibilità, che insieme a tecnologia e servizio costituisce uno dei valori che guidano la strategia di Omnia. Con un team di circa 1.100 persone, 14 sedi produttive e otto uffici commerciali nel mondo, Omnia Technologies ha raggiunto con le recenti acquisizioni un fatturato pro-forma di oltre 300 milioni di euro. (ANSA).