Tajani, Farnesina con Ice,Sace, Simest 705 milioni per alluvioni

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Oggi a Forlì per una riunione operativa con cittadini, imprese, associazioni e Dipartimento Protezione Civile. Il Governo sta facendo il massimo per sostenere questa terra meravigliosa. I primi 2 miliardi serviranno per una ripartenza immediata. La Farnesina attraverso Ice, Sace e Simest ha stanziato 705 milioni". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

(ANSA).